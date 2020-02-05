الأجهزة التنفيذية ببنها : تحرير 37 محضراً والتحفظ على المضبوطات بحمله اشغالات مكبرة بمنشية النور

كتب السيد يوسف

قام الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها برئاسة المهندس حمدى سلامه تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشن حملة مكبرة مستمرة لازاله الاشغالات بالطرق العامه بعده مناطق مختلفة بمدينه بنها حرصا على سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط والأمن بالطرق العامه .

وجه المهندس حمدى سلامه رئيس مدينة بنها تعليماته إلى نائبة الدكتور امان عصر بضرورة التدخل وازاله كافة الاشغالات والتعديات على الطرق العامه بالمناطق وبور الثلج والحرس الوطني ومنشية النور ( عزبة السوق سابقا ) ، وطالبا رئيس المدينة بضرورة الاستمرار بشكل يومي حتى يتم تحقيق الانضباط والنظام والقضاء على كافة الاشغالات والمعوقات التي تواجه المواطنين .

قال الدكتور امان عصر نائب رئيس المدينة تم التنسيق مع الجهات المعنية الأمنية برئاسة اللواء حسين جندية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام يرافقة عدد من القيادات الأمنية بمركز شرطه بنها وشرطه المرافق وإدارة الاشغالات بمجلس مدينه بنها .

وأوضح عصر أنه تم ازاله المعوقات وتم تحرير عدد 37 محضراً والتحفظ على المضبوطات وايداعها فى مخازن المجلس العمومية .