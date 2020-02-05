عاجل:إحتمالية تأجيل جديد لمباراة القمة

كتبت:بسنت طارق

أكدت أحد المصادر أن المسئولين بالاتحاد حتى الأن لا يستطيعون الكشف عن المواعيد والملاعب، رغم إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد الفترة من 15 حتى 21 فبراير الحالي لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

بالإضافة الي أن الموافقات الأمنية لم ترد للاتحاد حتى الأن رغم إبلاغ الجهات المعنية قبل أسبوع.

وعلى الرغم من تأكيدات اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة في الموعد المعلن يوم 24 فبراير بستاد القاهرة إلا أن الموافقة الأمنية على موعد هذه المباراة الجديد لم تصل للإتحاد، مما يجعلها مُهددة بالتأجيل.