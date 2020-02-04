ولي عهد أبوظبي يستقبل أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف “وثيقة الأخوة الإنسانية” بمقر إقامته بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للوثيقة التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في فبراير من العام الماضي.

في بداية اللقاء رحب ولي عهد أبوظبي بأعضاء اللجنة، معربا عن تقديره لما يقومون به جهد، مؤكدا أهمية توحيد الجهود والتعاون المشترك مع كل داعمي التسامح والسلام لتحقيق أهداف ” وثيقة الأخوة الإنسانية ” ونشر قيم التسامح والتعايش وبناء جسور الأخوة والوئام الإنساني.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تأكيده حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل على تحقيق أهداف الوثيقة في بناء الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك الذي يشكل منطلقا أساسا وقاعدة لترسيخ ركائز السلام والأمان و الاستقرار و التنمية لشعوب العالم.

من جانبه تقدم أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالشكر والتقدير للشيخ محمد بن زيد، علي دعمه الدائم والمستمر لعمل اللجنة، وحرصه علي متابعه الجهود التي تبذلها اللجنة لتحقيق أهداف الوثيقة وتحويلها الي واقع ملموس.

وكالات