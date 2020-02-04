عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الثلاثاء

سجلت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

والتي كانت شهدت حالة من التراجع بقيمة بلغت حوالي 100 إلى 300 في سعر الطن خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و950 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف جنيه، وحديد العتال 9 آلاف و950 جنيها للطن ، وحديد عطية 9 آلاف و900 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف جنيه، وحديد المراكبي 9 آلاف و800 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و800 جنيه للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه،