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عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض

انخفضت  أسعار الذهب في  السوق المحلية، في نهاية  تعاملات اليوم الثلاثاء 4 

وسجل سعر  الذهب فى السوق اليوم الثلاثاء  وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 692 جنيها، وعيار 18 نحو 593 جنيها، وعيار 24 نحو 791 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5536 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات السبت الماضي وبلغت قيمة الارتفاع 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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