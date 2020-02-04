شاهد الهجان يقود حملة مكبرة لإزالة 75 حالة نعدي على الأراضي الزراعية والري ضمن الموجة ال 15 بحضور الأجهزة الأمنية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لليوم الثالث على التوالي الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية تنفيذا للموجة 15 بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم إزالة عدد 75 حالة تعدي ( 50 حالة علي أملاك الري – 25 حالة على الأرض الزراعية) وذلك بقرية الأخميين وعرب مهدي بأبو الغيط وشارك بالحملة كل من اللواء/ السيد يوسف نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب واللواء/ أحمد السيد مساعد مدير الأمن والعميد/ إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية واللواء/ ضياء عبد الحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية.

وأكد المحافظ على التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات حيث تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات وإزالة الحالات الصارخة وأيضا الحالات التي مازالت في مهدها.

وأضاف الهجان أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الاراضى الزراعية واملاك الدولة سواء بالتبوير أو بالبناء مشيرا أن القانون واضح وصريح، ووضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا عليها فهي ثروة مصر القوميه ومستقبل أجيالها القادمة، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الجيدة ووقف أعمال البناء المخالف في المهد قبل ان تتفاقم ويصعب التعامل معها، داعيا المواطنين لعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورا في الحالات التي ينطبق عليها قانون المصالحات والا سيتم الإزالة بشكل فوري.

وأكد المحافظ علي ضرورة وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.