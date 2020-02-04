حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات.. قتل شاب ومزق جسده بمطواه بالقليوبية

بالانتقال والفحص وسؤال والد المجنى عليه المدعو “محمود ع ا” 64 سنه، مقاول ومقيم ذات العنوان، اتهم المدعو “محمد ا ع” وشهرته “محمد الجزار” 28 سنه، عامل ومقيم ذات العنوان، بالتعدى على نجله وأحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، واليوم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض “مطواة” محدثاً إصابته التى أودت بحياته وفر هارباً .

بسؤال شاهد الواقعة المدعو “محمود م ه” 27 سنه، صاحب محل أيس كريم، ومقيم ذات العنوان، أيد مضمون ما جاء بالفحص، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بأرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والتحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحررعن ذالك المحضر اللازم واحيلا المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق .