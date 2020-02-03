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ميكانيكي الخصوص دمه حامي قتل عامل وأصاب فران بسبب خلافات الجيرة

ميكانيكي الخصوص دمه حامي
قتل عامل وأصاب فران بسبب خلافات الجيرة

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

لقي عامل بالخصوص مصرعه وأصيب 5 آخرون في مشاجره بين أسرتين بسبب خلافات الجيرة .
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بورود أشاره من مستشفي المرج بوصول م ع س 35 سنه عامل من الشرابيه بالقاهره جثه هامده أثر أصابته بجرح نافذ بالبطن .

تبين من تحريات الرائد محمد شديد رئيس مباحث الخصوص بأشراف العميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه بالقليوبيه حدوث مشاجرة بحاره المهندس بالخصوص بين 5 أشخاص من أسرتين بسبب خلافات الجيره فقام م ط م 37سنة ميكانيكي بقتل المجني عليه وأصاب ح ع س 40 سنه فران شقيق المجني عليه.
ألقي القبض علي المتهم والسكين المستخدم وتولت النيابه التحقيق .

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