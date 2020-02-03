محافظ القليوبية يشهد إزالة 12 حالة تعدي صارخة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 15

شهد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة ال 15 والتي بدأتها المحافظة أمس بمدينة طوخ، حيث شارك المحافظ اليوم في إزالة عدد 12 حالة تعدي صارخة بمدينة شبين القناطر ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها لتقنين أوضاعهم، أو لم يتم استيفاء الشروط الخاصة بقانون التصالح، حيث تم إزالة تلك المباني إزالة كلية حتى سطح الأرض، وحضر حملة الإزالة كل من الدكتور/ سمير حماد نائب المحافظ واللواء/ أشرف صلاح مساعد مدير أمن القليوبية والعقيد/ محمد النجار نائب مأمور مركز شبين

القناطر والأستاذ/ غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر.

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة ، حيث أكد محافظ القليوبية على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة ، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

مضيفا الى إن التعدى على أراضي الدولة والأراضي الزراعية أمر مرفوض وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على حق الدولة “حق الشعب ” ، وتجدر الاشارة الى أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة

الجديدة من حملات الإزالة ،ومنوها عن وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مدن ومراكز واحياء المحافظة خاصة للأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.