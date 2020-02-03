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عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الاثنين فى السوق المحليةبعد الانخفاض
سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية انخفاض جديد ، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأثنين وانخفض المعدن الاصفر بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 695 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب أمس الأحد، 698 جنيها لعيار 21 ،
وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 695 جنيها للجرام بدون مصنعية.
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 794 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 695 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليومذ الاثنين عيار 18 : 596 جنيها.