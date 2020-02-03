عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الاثنين فى السوق المحليةبعد الانخفاض

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية انخفاض جديد ، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأثنين وانخفض المعدن الاصفر بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 695 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب أمس الأحد، 698 جنيها لعيار 21 ،

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 695 جنيها للجرام بدون مصنعية.

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 794 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 695 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليومذ الاثنين عيار 18 : 596 جنيها.