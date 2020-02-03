عاجل ..علي طاولة محافظ القليوبية.. مواطني قرية كفر الرجالات يصرخون حياتنا وحياة أطفالنا الصغار في خطر

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مواطني قرية كفر الرجلات يصرخون حياتنا وحياة أطفالنا الصغار في خطر

التايم المصرية / وحيد العطار

في ظل ما تقوم به الدولة الأن من إجراءات وقائية مشددة للحفاظ علي حياة المواطنين من إنتشار الأمراض وخاصة الأمراض المعدية والتي قد تنقلها بعض الحشرات والناموس الذين يتراكمون علي أكوام القمامة .

لذلك تبذل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قصاري جهدها للحد من إنتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين خاصة مع إنتشار بعض الأمراض التي قد تنتقل بالعدوي من شخص مصاب إلي شخص أخر سليم وقد تنتقل تلك الأمراض والأوبئة المعدية عن طريق بعض الحشرات التي تتواجد في أماكن تجمع القمامة لذلك تسعي الدولة جاهدة بكامل مؤسساتها علي منع وإزالة القمامة من أماكن تجمعها للحفاظ علي حياة المواطنين.

لذلك وحرصاً من جريدة التايم المصرية علي وضع المشكلات التي يعاني منها المواطنين أمام المسئولين الذين يستطيعون بحكم منصبهم أخذ القرارات التي تعمل علي الحفاظ علي حياة المواطنين نضع هذه الإستغاثة من مواطني قرية كفر الرجلات التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية أمام معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان إيماناً منا أن سيادتة لن يدخر جهداً في الحفاظ علي حياة المواطن القليوبي خصوصاً والمواطن المصري بصفة عامة

نص الإستغاثة …

معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية..

مقدمة لسيادتكم مواطني قرية كفر الرجلات التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية..

نستغيث بسيادتكم من تواجد ترعة فرعية متفرعة من الترعة العمومية والموجودة بمنتصف قرية كفر الرجلات والتي تم تغطيتها منذ فترة طويلة وهذه الترعة داخل الكتلة السكنية وهي ترعة خاصة وطولها حوالي ٣٠م وعرضها لا يقل عن ٥م وهي ماره بين منزل محمود عواد عبد العزيز ومنزل ورثة المرحوم عبد الحميد أحمد عبد الخالق الديب وعندما تجري المياه بتلك الترعة تقوم بجرف الطريق بها من الناحية الشرقية الملاصقة للطريق المجاور

هذا بخلاف قيام بعض الأهالي بإلقاء القمامة وبعض الطيور الميتة بها مما جعلها مصدر الناموس والأمراض المعدية التي قد تقضي علي صحتنا وصحة أبنائنا وخاصة الأطفال الصغار الذين هم عرضه الأصلية بالأمراض المعدية .

وخوفاً علي حياة أبنائنا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة علي تخطيط هذه الترعة حفاظاً علي أطفالنا الصغار وكبار السن خاصة مع إنتشار الأمراض الخطيرة وخوفاً من وقوع مشاكل بسبب هذه الترعة لا يعلم مداها إلا الله

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان قد وضعنا بين أيديكم إستغاثة مواطني قرية كفر الرجلات التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية وهذا هو دورنا وما نستطيع فعله أن نضع بين أيدي سيادتكم مشاكل ومعاناة المواطنين وكلنا ثقة في سرعة تدخل معاليكم لإنقاذ حياة المواطنين.

ونحن هنا ” جريدة التايم المصرية” نؤكد أن هذا عهدنا بسيادتكم منذ توليكم مسئولية المحافظة فما عهدنا من سيادتكم سوي سرعة الإستجابة والتدخل الفوري لحل مشاكل المواطنين والتخفيف من معاناتهم .

