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سطو مسلح على محصلي شركة مياه الشرب بالقليوبية وسرقة مبلع مالي كبير

سطو مسلح على محصلي شركة مياه الشرب بالقليوبية وسرقة مبلع مالي كبير
تكثف الأجهزة الأمنية بمدرية امن  القليوبية؛ من جهودها لضبط إثنان ملثمان أستولوا على مبلغ 275 ألف جنيه، من محصلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناطر الخيرية، التابعة لمحافظة القليوبية، أثناء توريدهم مرتبات العاملين.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، مفاده قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ 275 ألف جنيه من محصلى شركة مياه القناطر الخيرية واستولوا على مرتبات العاملين وفروا هاربين.
وأكد شهود عيان الواقعة قيام شخصان يستقلان سيارة لانسر أحدهما ملثم وآخر معه سلاح، أنهم قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستولو على 275 ألف جنيه منهم، وفروا هاربين، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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