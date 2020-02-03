سطو مسلح على محصلي شركة مياه الشرب بالقليوبية وسرقة مبلع مالي كبير

تكثف الأجهزة الأمنية بمدرية امن القليوبية ؛ من جهودها لضبط إثنان ملثمان أستولوا على مبلغ 275 ألف جنيه، من محصلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناطر الخيرية، التابعة لمحافظة القليوبية، أثناء توريدهم مرتبات العاملين.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، مفاده قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ 275 ألف جنيه من محصلى شركة مياه القناطر الخيرية واستولوا على مرتبات العاملين وفروا هاربين.