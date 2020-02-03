الصبروط .. إحالة ٣مركز شباب لتحقيق بالقليوبية

الدكتور محمود الصبروط يكلف مدير عام الشباب والرياضة لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية للقيام بجولة متابعة شملت ( ١٠ ) مراكز شباب بإدارة شباب طوخ بالقليوبية .استمرارا لخطة متابعة مراكز الشباب بالقليوبية وتنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف متابعة مراكز الشباب

شملت المتابعة مراكز شباب “ كفر الجمال ، الناصرية ، دندنا ، المنزلة ، منشية مشتهر “، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد .

كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء محلات سور مركز شباب مشتهر ، وأعمال الترميم بمركز شباب



وأمر الصبروط بإحالة العاملين بمركز شباب المنزلة للتحقيق نظرا لوجود المركز مغلق في أوقات العمل الرسمية وعدم وجود أي من العاملين بالمركز ، وكذلك إحالة بعض العاملين بمركز شباب الحدادين، ومركز شباب الحصة للتحقيق لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.