إفتتاح معرض ” الأسرة المصرية ” لحزب مستقبل وطن بمدينة بنها

تنفيذا لتعليمات النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأمين الحزب بمحافظة القليوبية بعمل معارض لعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

افتتح الأستاذ سامى عبد الوهاب أمين حزب مستقبل وطن بمدينة بنها وبحضور الأستاذ مصطفى النفيلى أمين تنظيم الحزب بمحافظة القليوبية وعدد من امناء مدينة بنها معرض ” الأسرة المصرية ” الذى أقامتة أمانة مدينة بنها لعرض السلع والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة وعروض مذهلة من العارضين من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية فى مواجهة ارتفاع الاسعار

ومن جابنة أكد عبد الوهاب أن هذا المعرض هو أول معرض لأمانة مدينة بنها بحزب مستقبل وطن بعد تشكيلها تحت قيادتة وان الفترة القادمة ستشهد العديد من المعارض وكثير من الفاعليات التى تخدم المواطنين بمدينة بنها وكذلك تنفيذ خطة عمل الحزب بالوجود الدائم والمستمر للحزب فى الشارع المصرى وفى خدمة الوطن والمواطنين

واضاف عبد الوهاب بانه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذة رشا الصياد لإشرافها على تنظيم العارضين بشكل جيد ومتابعة جميع العارضين داخل المعرض

وفى ذات السياق شهد المعرض إقبال متزايد من المواطنين نظرا للتخفيضات الهائلة والعروض المذهلة التى يقدمها العارضين داخل المعرض متمنين إقامة هذة المعارض بصفة دورية

حضر الافتتاح من أمانة مدينة بنها كلا من وليد حسنى أمين تنظيم مدينة بنها و رضوى الشافعى أمينة الأعلام و رباب محمد صلاح الدين أمينة المرأة و تامر أحمد العربى محمد أمين العضوية و امانى يسرى عوض محمد أمين العمل الجماهيرية وحمادة أحمد محمد حسن أمين العمال والفلاحين وسامى صلاح عبدالله على رجب أمين شئون العلاقات الحكومية ودعاء عثمان عبد الباسط أمين شئون التعليم والبحث العلمى وطارق محمد حسن محمد هنداوى امين ذوى الإعاقة ومحمد عايش أمين الشباب و ايمن رفعت عضو هيئة المكتب .

