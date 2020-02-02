عاجل.. بلاغ لمحافظ القليوبية بالمستندات… وكيل وزارة الري بالقليوبية ينفي للمحافظ ما أكدته مديرية الري بالقليوبية للوزير

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بالمستندات… وكيل وزارة الري بالقليوبية ينفي للمحافظ ما أكدته مديرية الري بالقليوبية للوزير

التايم المصرية / وحيد العطار

نظراً لأن جريدة التايم المصرية لا تتبع نهجاً ثابتاً في نشرها للأخبار وهو تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من أخبار ولا تقدم علي نشر أية شكاوي موجه للمسئولين خاصة وإذا كانت تلك الشكاوي تشير من قريب أو بعيد لإهمال أحد المسؤولين فتأبي الجريدة ذلك إلا أن تكون الشكوي مدعمه بالمستندات التي تثبت صحة الشكوي وحق المواطن فيما يقدمه من أية شكاوي وذلك حفاظاً علي ما تتمتع به الجريدة من مصداقية ومتابعة من المسئولين.

لذلك فقد نشرت جريدة التايم المصرية منذ أيام قليلة ماضية صرخات مواطني عزبة المنياوي وقرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية والذين إستغاثو باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من الإهمال الذي قضي علي المحصول الشتوي لمساحة ١١٠ معظمها من محصول القمح وهو محصول إستراتيجي للدولة المصرية وذلك بسبب التعدي علي ترعة الفلفلة القديمة والتي تمر من أمام مسجد المنياوي والتي تسبب التعدي عليها بالمخالفات التي كادت أن تردم تلك المسقة والتي أصبح التعدي عليها يهدد مساحة ١١٠ فدان بالبوار .

الأمر الذي لأقي إهتماما كبيراً من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نظراً لخطورة الأمر وإيماناً من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان أن الأرض الزراعية هي مسألة أمن قومي وتهديد تلك المساحة الكبيرة بالقليوبية بالبوار أمر في غاية الخطورة ليرسل سيادتة الشكوي إلي مديرية الري بالقليوبية حتي يتم توضيح الأمر وسرعة حل تلك المشكلة .

الأمر الذي حاز علي رضي مواطني عزبة المنياوي وقرية ميت عاصم وتقدمو بكل الشكر والتقدير لمعالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان علي إهتمامه وسرعة تدخله لإنقاذ تلك المساحة الزراعية الكبيرة من البوار ولكن جاء رد وكيل وزارة الري بالقليوبية علي اللواء عبد الحميد الهجان بأن تلك المسقة محل الشكوي ليست ملكاً للري وإنما تتبع الإدارة الزراعية في تطهيرها وصيانتها مؤكداً أن الشاكين سلكو الطريق الخطأ في توجههم بشكواهم لمديرية الري .

الأمر الذي إستوجب ضرورة الرد علي وكيل وزارة الري بالقليوبية من قبل المواطنين والذين أرسلوا للجريدة مستندات تؤكد أن مديرية الري بالقليوبية قد أرسلت رداً لمكتب وزير الري والموارد المائية بخصوص الشكوي التي تقدم بها المواطن أحمد عبد الرحمن المنياوي للسيد الدكتور / وزير الري علي الصفحة الرسمية للوزارة والتي أكدت مديرية الري بالقليوبية في ردها على الوزارة علي الأتي :.

أنه بخصوص الشكوي الوارده للسيد الدكتور وزير الري علي الصفحة الرسمية للوزارة المقدمة من المواطن أحمد عبد الرحمن المنياوي بشأن التضرر من التعدي بالبناء علي ترعة الفلفلة القديمة نتشرف بالإحاطة أنه بالبحث والدراسة بمعرفة الإدارة العامة للري بالقليوبية أفادت بالأتي

* المجري المائي موضوع الشكوي هو ترعة الفلفلة القديمة وهي مسقة عمومي ( أملاك ري ) أخذه من ترعة الفلفلة المستجدة عند الكيلو 13.400بالبر الأيسر وقامت الإدارة بالبحث بأرقام القطعة ( ٣؛٤٢؛٤٣؛٦١) بحوض عاصم باشا نمره ١٥ زمام ميت عاصم -بنها وجد أنها أملاك ري طبقا لما جاء بالشهادات الصادرة من السجل العيني كما هو موضح بالخرائط المساحية مقاس (٢٥٠٠/١)

هذا هو نص رد إدارة الري والموارد المائية بالقليوبية علي وزير الري والموارد المائية بخصوص نفس المشكلة والذي جاء مخالفا تماماً لرد نفس الجهة وهي الإدارة العامة للري والموارد المائية علي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الرد الذي ذكرناه سلفا

كما أرسل المواطنين أيضاً للجريدة دليلا أخر من الجمعية الزراعية بقرية ميت عاصم مرسل للوحدة المحلية التابعة لها المجري المائي محل الشكوي تؤكد فيه الجمعية الزراعية أنه قد قامت إدارة الجمعية الزراعية بميت عاصم بالمعاينة علي الطبيعة لترعة الفلفلة القديمة وتبين من المعاينة علي الطبيعة أنه يوجد تعديات علي الترعة المذكورة وهذا إختصاص الوحدة المحلية ومديرية الري بالقليوبية حيث أنها تروي أكثر من مائة فدان .

…………………………………………..معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لا يوجد أدلة أكثر من ذلك تثبت أن ترعة الفلفلة القديمة وإزالة التعديات عليها وتطهيرها هي من إختصاص مديرية الري بالقليوبية حيث ثبت من المستندات المرفقة مع الخبر أنها ملك للري وذلك بشهادة الإدارة العامة للري والموارد المائية بالقليوبية …أذن

فلماذا تنفي الإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية ملكية تلك الترعة في ردها على معاليكم ؟

ولماذا تتنصل من مسئوليتها في تطهير وإزالة التعديات علي تلك الترعة ؟

فقد أكد المواطنين في شكواهم أنهم أرسلوا إستغاثات عديدة للري لإزالة تلك التعديات وتطهير الترعة لكنهم أكدوا أن هناك بعض الأشخاص المتعدين علي الترعة والذين تسببو في عدم وصول المياه لأراضيهم وهددو تلك المساحة الزراعية الكبيرة بالبوار هم من يعرقلون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق تلك المخالفات ويقفون لوقف تنفيذها بكل الطرق

فهل تنتصر المصلحة الشخصية والنفوذ علي المصلحة العامة حتي تصبح المصلحة الشخصية أقوي من إتجاه دولة بكامل مؤسساتها تحارب التعدي علي الأراضي الزراعية وتعمل على المحافظة على كل شبر من الأرض الزراعية ويأتي أمثال هولاء ليهددو مساحة ١١٠ فدان من الأراضي الزراعية بالقليوبية بالبوار

لذلك فنحن ” جريدة التايم المصرية” كوسيلة إعلامية تضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار وفوق كل مصلحة شخصية نضم صوتنا مع أصوات مواطني عزبة المنياوي وقرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها والذين يناشدون سيادتكم بضرورة التدخل السريع لإنقاذ تلك المساحة الزراعية الكبيرة من البوار وأن تقوم لجنة من المحافظة بالمعاينة علي الطبيعة والتحقيق مع كل من سولت له نفسه تهديد تلك المساحة الزراعية بالقليوبية بالبوار .

