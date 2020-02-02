عائلة العطار وأسرة التايم المصرية تتقدم بخالص العزاء لعائلة الشوربجي شبرا هارس في وفاة الحاج طاهر عبد الواحد

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم جموع عائلة العطار بعزبة الباجور وأسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص

العزاء لعائلة الشوربجي بشبرا هارس في وفاة الحاج طاهر عبد الواحد الشوربجي الذي وافتة منية ربه صباح اليوم الأحد والعزاء غداً إن شاء الله بقرية شبرا هارس .

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان