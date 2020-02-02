شاهد مرتزقة سوريين بعد هزيمتهم أمام الجيش الوطني الليبي

تداول نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك مقطع فيديو، يوكد معاناة المرتزقة السوريين، الذين يرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، من نزيف الخسائر، إما القتل على يد الجيش الوطني الليبي أو الفرار إلى أوروبا، وذلك مع إصرار أردوغان على دعم حكومة طرابلس وميليشياتها، حسبما أفادت قناة “مداد نيوز السعودية”.
فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد المرتزقة ارتفع إلى 4700.
وكشف المرصد السوري في بيانه: إن “72 مسلحًا من مرتزقة تركيا قتلوا في طرابلس، بينما هرب 64 منهم إلى أوروبا”، وكشف عن تجنيد المئات داخل المعسكرات التركية في معسكرات عفرين وشمال شرق سوريا؛ لتلقي التدريب والنقل إلى طرابلس لدعم الميليشيات المتطرفة.