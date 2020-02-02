شاهد مرتزقة سوريين بعد هزيمتهم أمام الجيش الوطني الليبي

تداول نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك مقطع فيديو، يوكد معاناة المرتزقة السوريين ، الذين يرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، من نزيف الخسائر، إما القتل على يد الجيش الوطني الليبي أو الفرار إلى أوروبا، وذلك مع إصرار أردوغان على دعم حكومة طرابلس وميليشياتها، حسبما أفادت قناة “مداد نيوز السعودية”.

فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد المرتزقة ارتفع إلى 4700.