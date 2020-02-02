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سكرتير حي غرب يحيل ملف عقار الفرنواني للتفتيش المالي والاداري

كتب طارق درويش

احال مختار فارس سكرتير حي غرب اول شبرا الخيمة البلاغ المقدم من سكان عقار الفرنواني المراد هدمه بالباطل والرشاوي الي التفتيش المالي والاداري لسرعة البات فيه.

كانت عفاف احمد احمد بركات مالكة العقار الكائن بشارع محمد يس ومعه سكانه قد تقدموا ببلاغ الي سكرتير الحي مشفوعا بالمستندات التي تكشف وجود الاعيب ومحاولات لهدم العقار عن عمد وتدخل بعض الموظفين لتحقيق حلم الهدم لبناء برج سكني سيحصل فيه المحاسيب واهل التخليص علي العطايا والهديا متي حدث ذلك…

اشتمل البلاغ علي محضر رسمي يقال انه تم حفظه بمعرفة المتشوقين للهدم ومنتظري الرشوة المقنعفة والمستفديين من المقربين لراغب الهدم ومقدم التظلم ضد قرار الترميم .

 

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