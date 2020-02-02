سكان عقار مطلوب ترميمه بالفرنواني يطالبون محافظ القليوبية بالتدخل لانقاذهم من التشريد وايقاف مؤامرة وريث يريد هدمه لبناء برج سكني بالتواطؤ مع بعض الموظفين الذين تربطهم علاقة وطيدة بالوريث

كتب اشرف جلال

يستغيث سكان عقار تابع لحي غرب شبرا الخيمة وبالتحديد 11 شارع محمد يس بمنطقة الفرنواني من محاولات احد الورثة لهدم العقار و اقامة برج سكني بدلا منه بايعاذ من بعض محاسيبه و من يحرضونه علي هذا الفعل علي زعم انهم قادرون علي استصدار قرار ازالة لصالحه من خلال علاقاتهم المشبوهة ببعض موظفي الحي الذين يعملون لحسابهم داخل الحي .

تبدا الفاجعة عندما حدثت شروخ لا ترقي الي درجة الرعب والخوف والتي تحتاج الي قرار ترميم وبالفعل تقدمت عفاف احمد احمد بركات مالكة العقار بطلب للترميم وصدر قرار من الحي وتم اخطار السكان بسرعة عمل الترميمات وتم الاعلان رسميا ولم يجد جديد في الامر وبعد عام من الماطلة وسوء التصرف من جانب المختصين قام احد الاسخاص من يسعون لهدم المنزل والموعود بالحصول علي دور كامل كهدية (رشوة) بتحريض شقيق مالكة العقار بعمل تظلم ضد قرار الترميم لتحقيق الهدف المنشود والذي تحقق من خلاله احلام ازاحة السكان واغتنام الحصول علي الارض دون مبني والتي تقدر بالملايين .

وما ان علمت صاحبة العقار بالاعيب شقيقها ونجله والذي يبذل الكثير من الجهد لتحقيق حلم الهدم بمعاونة اخرين من اهل الشر والتحريض ومن تربطهم علاقات مدفوعة ببعض الموظفين بالحي لاتمام الهدم ..قامت صاحبة العقار بعمل بلاغ يحمل 3866 لسنة 2019 اول شبرا الخيمة قالت فيه ان ابن شقيقها قام بهدم حائط وفتح باب في محاولة لهدم المنزل واسقاطه .

وعلي اثر البلاغ قام العميد صمويل عطالله بارسال خطابا رسميا الي حي غرب شبرا الخيمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة و مواجهة محاولات الهدم العمدي الا انهم لم يتحركوا تجاه هذة المؤامرة التي يشارك فيها افراد من موظفي الحي وممن تربطهم علاقة مشبوهة بالمحرضين علي الهدم .

والمثير ان نجل الوريث العشمان في الهدم للعقار قام بفتح حنفيات بعض الشقق لاغراقها بالمياه للمساعدة في اعمال الهدم وتخريب المنزل من الداخل ..لاقناع اللجنة التي ستقوم بمتابعة وفحص العقار بناء علي طلب التظلم المقدم من الواريث صاحب المصلحة في الهدم بانه لايصلح للسكن

واليوم تم تقديم بلاغ اخر لسكرتير حي غرب المهندس مختار والذي قام باحالة البلاغ الجديد الي التفتيش المالي والاداري واعادة العرض علي رئيس الحي نجوي العشيري .

والسكان قرروا رفع الامر الي اللواء عبد الحميد الهجان لانقاذهم من التشرد ومن تؤاطوء بعض افراد الحي ممن تربطهم علاقة مشبوهة بالمحرضين علي الهدم .

وكذا سرعة استصدار قرار باجراء الترميم ورفض طلب التظلم بوقف الترميم المقدم من صاحب حلم الهدم وحلم بناء البرج السكني الموعود بالتعاون مع اهل الشمال الراغبين في مشاركته في بنود الحلم