بالصور محافظ القليوبية يشارك في أكبر حملة يشهدها مجلس مدينة طوخ لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

التايم المصرية / وحيد العطار

مع بداية إنطلاق الموجة ١٥ الموجه لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحق الشعب والتي تستمر علي مدار ٣٠ يوم شهد صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة إزالة مكبرة والتي شنتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مركز ومدينة طوخ ومديرية أمن القليوبية حيث قامت الحملة بإزالة ٩٣ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية و٨٠ حالة تعدي علي أملاك الري بقرية شبراهارس التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية

هذا وقد شارك في الحملة

المهندس سمير حماد نائب المحافظ واللواء علاء عرفه نائب مدير أمن القليوبية والعميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وإيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا

وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية

هذا وقد أكد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان أن أملاك الدولة والتعدي علي الأرض الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه وأنه لأبد من فرض سيطرة الدولة والقانون علي المخالفين

هذا وقد أكد إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا في تصريح حصريا للتايم المصرية أن تلك الحالات التي تمت إزالتها هي حالات تعدت بالبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الري ولم تتقدم بطلبات تصالح لتقنين أوضاعها

كما ناشد إيهاب مهدي المواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح وضرورة إستكمال ملفات التصالح لمن تقدمو بالطلبات قبل أن تنتهي المدة التي حددها القانون وذلك حفاظاً علي المواطنين من الوقوع تحت طائلة القانون .

كما أكد إيهاب مهدي أن التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة هي مسألة أمن قومي والدولة لن تسمح بذلك مطلقاً مؤكداً أن تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محددة حيث شدد سيادتة علي ضرورة التصدي بكل حزم لأية تعديات علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة