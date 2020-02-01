محافظ القليوبية يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة شبرا الخيمة

إعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المخطط الإستراتيجي لمدينة شبرا الخيمة بعد إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الوحدة المحلية للمدينة و الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة حيث تم عرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بالوحدة المحلية طبقا لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ووافقت هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة فيما يخص شبكة الطرق بما يتناسب مع الصالح العام وملكيات الأراضي ويتوافق مع القانون حيث أصدر المحافظ تعليماته للإدارة العامة للتخطيط العمراني

بالمحافظة لاستكمال أعمال المخطط التفصيلي في ضوء تعديل المخطط الإستراتيجي حال اعتماده من السيد وزير الإسكان، حرصًا على عدم البناء العشوائي وتسهيل إستصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة ويضمن عدم ضياع حق الدولة..

جاء ذلك بحضور المهندسة/ سلوى عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام والدكتورة/ إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس/ أحمد سند مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد المحافظ بأنه وفقًا للمادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008م، تم عرض المخطط

الاستراتيجي على المواطنين والجهات المعنية ودعوة شركاء التنمية بالمدينة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية من خلال اجتماع عام، وتم الرد على الاستفسارات الخاصة بشأن المخطط الاستراتيجى.

وأشار المحافظ إلى أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مؤكدًا أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة وميسرة خالية من التكدسات والعشوائيات، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 موجهًا الشكر للمهندس/ علاء عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة/ سلوى عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني على التنسيق والتعاون لسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة شبرا الخيمة، إذ يعد هذا اختصاص أصيل للهيئة العامة للتخطيط العمراني.