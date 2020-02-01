عاجل .. الإمارات تعلن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

و بينت الوزارة أن الشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب الوكالة الإماراتية، فإنه مع إعلان وزارة الصحة «يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة 5 حالات فقط، منذ ظهور المرض حتى اليوم، مما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض في الدولة ومبدأ الشفافية في الإعلان عن الحالات المسجلة».

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتها العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنها.

وبينت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة، باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وطمأنت وزارة الصحة الإماراتية الجمهور بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق، وهي حالات محدودة جدا، خاصة أن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.

وأهابت الوزارة المواطنين والمقيمين بتلقي الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.