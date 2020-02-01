الأهلي يخطف بطاقة ربع النهائي ويفرط في صدارة المجموعة

تأهل فريق النادي الأهلي المصري إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد “الجوهرة” في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وضمن المارد الأحمر الصعود في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما ودع الهلال البطولة من دور المجموعات.

تقدم الأهلي في الدقيقة 48 عن طريق محمد مجدي قفشة، وتعادل الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق عبدالرزاق عمر.

الشوط الأول كان الأهلي الأخطر والأكثر استحواذا، ولكن فشل في هز الشباك بينما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 48 تمكن محمد مجدي قفشة من هز شباك جمال سالم مسجلا الهدف الأول للمارد الأحمر، بعد أن ضرب حسين الشحات مصيدة التسلل وأرسل كرة عرضية لـ”قفشة” الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك.

وأجرى السويسري رينيه فايلر أول تغيير في الدقيقة 68 بنزول وليد سليمان على حساب محمد مجدي أفشة صاحب هدف الفريق لاستغلال خبرة “الحاوي”.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 73، بعد نزول أحد مشجعي الهلال إلى ارض الملعب وقياد الجماهير بإلقاء الزجاجات في الملعب، قبل أن يسيطر الأمن على الموقف وإعادة استئناف المباراة مرة أخرى بعد 10 دقائق تقريبا.

وفي الدقيقة 87 دفع “فايلر” بالتغيير الثاني بنزول محمود عبدالمنعم كهربا بدلا من النيجيري جونيور أجايي الذي كان بعيدا جدا عن مستواه.