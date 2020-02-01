أسرة التايم المصرية تتقدم بخالص العزاء للزميل السيد يوسف في وفاة عمة

التايم المصرية/ وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية وجميع الإعلاميين والعاملين بجريدة التايم المصرية بخالص العزاء للزميل السيد يوسف المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية في وفاة عمه الذي وفاتة منية ربه اليوم سألين المولي عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان