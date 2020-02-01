أخبار مصرعاجل

أسرة التايم المصرية تتقدم بخالص العزاء للزميل السيد يوسف في وفاة عمة

أسرة التايم المصرية تتقدم بخالص العزاء للزميل السيد يوسف في وفاة عمة

التايم المصرية/ وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية وجميع الإعلاميين والعاملين بجريدة التايم المصرية بخالص العزاء للزميل السيد يوسف المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية في وفاة عمه الذي وفاتة منية ربه اليوم سألين المولي عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان

Post Views: 35

مقالات ذات صلة

منذ ساعتين
525

ننشر اسعار الذهب اليوم السبت في السوق المحلية بعد انخفاض السعر 

منذ 3 ساعات
631

ننشر تفاصيل مقتل 5 سوهاجية بأكتوبر

منذ 3 ساعات
534

عاجل .. الإمارات تعلن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات
537

كلوب يكشف عن مصير الفرعون المصري صلاح مع ليفربول

Don`t copy text!