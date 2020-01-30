محمد حامد فنان من زمن الفن الجميل

بقلم ـ أحمد عبد الكريم

عرفته منذ 7 سنوات تقريبا عندما إلتقيت به في منزل الصديق العزيز سامي الوكيل بقرية دماط بمحافظةالغربية مع الكبار الدكتور سمير القمري صاحب الأصابع الذهبية في العزف علي ألة القانون والشاعر محمد نوح ورجل الاعمال طارق الوكيل والسينارست والاديب السوري الكبير محمد خير الحلبي والصديق سامي العكل إبن قرية دماط والمخرج الموهوب مصطفي البندراوي وبصحبة الزملاء والاصدقاء سعيد شاهين وجمال علي خليل وسندريلا الصحافة دعاء درويش .. وعلي انغام الموسيقار سمير القمري أطربنا الفنان الموهوب محمد حامد بصوته المميز حيث غني لكبار المطربين والمطربات محمد عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد قنديل ومحمد فوزي ومحمد عبدالمطلب ووردة ونجاة ومحمد رشدي وعلي مدي ساعات أخذنا المبدع محمد حامد إلي ايام زمن الفن الجميل ..

ومنذ ذلك الوقت توطدت العلاقة بيننا عرفت فيها أن محمد حامد إنسان يتمتع بالخلق الطيب وملتزم في حياته وصادق الوعد ويجامل احبابه حيث لم يتأخر يوما ما عند دعوته لإحياء أي أمسية او ندوة نقيمها دون أي مقابل يتقاضاه ويتكبد عناء السفر من طنطا إلي القاهرة ليجامل أحبابه مصطحبا معه نجله الموهوب احمد المعيد بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا ليعزف له أجمل الألحان علي ألة ” الأورج ” ويفعل هذا بكل الحب والسعادة .. ولم تنقطع الصلة بيننا فهو دائم السؤال عن أصحابه ..

ولم يأخذ هذا الفنان الموهوب حقه اعلاميا بالرغم من أنه صاحب حنجرة وصوت ذهبي لا يقل ابدا عن أصوات كبار المطربين في زمن الفن الجميل .. وللاسف هذه طبيعة الأشياء في بلادنا لكل موهبة من خارج القاهرة ..

وبعد أكثر من 30 سنة قضاها محمد حامد في خدمة الفن والطرب الاصيل لا يزال ساطعا متألقا في سماء الفن وقرر اخيرا ان يخوض انتخابات نقابة المهن الموسيقية بفرع مدينة طنطا علي مقعد الأعضاء .. وهو جدير بكل الاحترام والتقدير ومثله أحق بشرف تمثيل نقابة المهن الموسيقية حيث لديه الكثير من الافكار الجيدة التي تخدم اعضاء النقابة والإرتقاء بمستوي المهنة والفنان .

ونحن نبارك لهذا الفنان الجميل خطوته وندعو له بالتوفيق والنجاح وأن يلتف حوله كل اعضاء النقابة المحترمين