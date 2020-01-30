اتحاد الكرة يُعلن موقف الزمالك من خوض السوبر الأفريقي

نفى وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتردد عن اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي المحدد لها يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

وأوضح العطار، في تصريحات صحفية أوردها عنه المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مجلس الاتحاد تلقى خطابًا من الزمالك يشرح خلاله وجهة نظره من خطورة توجه فريقه إلى قطر؛ حيث تم تحويل الخطاب إلى الاتحاد الأفريقي للنظر بما جاء فيه.