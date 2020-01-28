نائب برلمانى يطلب و محافظ القليوبية يرفض

كتب _ السيد يوسف

كشفت جريدة التايم المصرية وقائع طلب نائب برلماني تقدم به لمحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بإعادة فتح حظائر لتربية و ذبح الجمال بمدينه طوخ وذالك تمهيداً لتقنين أوضاعهم البيئية والصحية مع الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية .

علمت التايم المصرية من مصادرها أن النائب ” رشاد شكري ” تقدم لمحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بمذكرة يطلب فيها إعادة فتح الحظائر لتربية وذبح الجمال بعد أن تم غلقها بقرار محافظ القليوبية السابق الدكتور علاء عبدالحليم وهذا بناء على قرار اللجنه المشكله من الطب البيطري والبيئة والصحة والأمن الصناعي ، حيث قامت جريدة التايم المصرية بنشر ذلك منددة بتلك الطلب المقدم للمحافظ ، حفاظاً على صحة وسلامه المواطنين ، وضعت على طاوله المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وفى استجابة فورية من اللواء« عبدالحميد الهجان » محافظ القليوبية لجريدة ” التايم المصرية ” بما نشرته من توضيح الأمور وما خلف الستار ، حيث قام المحافظ بتحويل طلب النائب البرلماني إلى مديرية الطب البيطري للافادة والعرض .

ومن جانبها ذكرت الدكتورة أمل العسيلي مديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية بأن جميع الحظائر مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية وتم غلقها بقرار المحافظ السابق الدكتور علاء عبدالحليم بعد تشكيل لجنة مشتركة من البيئة بمجلس مدينه طوخ والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي وشرطة البيئة والمرافق بمديرية أمن القليوبية .

ومن جانبه قرر محافظ القليوبية بعدم إلغاء قرار المحافظ السابق ، مؤكداً على استمرار غلقها وتشميعها بالشمع الاحمر ، حفاظاً على صحة المواطنين .

ووجهت مواطنين و أهالى مدينه طوخ لمحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان ورئاسة مدينه طوخ محمد خيري ومديرة الطب البيطري الدكتورة أمل العسيلي ، الشكر والتقدير والعرفان على قرارهم الجرئ وحرصهم على صحة وسلامة المواطنين ، مطالبين بالحفاظ على هيبة الدوله والقانون وتنفيذ القانون دون النظر إلى أى ضغوط أو نفوذ .