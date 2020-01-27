بلاغ لمحافظ القليوبية …

مدير إشغالات مجلس مدينة قليوب فوق القانون

التايم المصرية / طارق درويش



في الوقت التي تشجع فيه الدولة المصرية بكامل مؤسساتها رجال الأعمال والشباب علي العمل الحر وخلق فرص عمل للشباب وتقف الدولة بكامل مؤسساتها ضد الفساد والمحسوبية وضد إستغلال المناصب لعرقلة مصالح المواطنين نجد بعض الموظفين والمكلفين من الدولة بتيسير مصالح المواطنين وحل مشاكلهم نجده يقف عائقا أمام مصالح المواطنين بل ويعرقل مصالحهم هل ذلك لمصالح شخصية؟ أم أن هولاء الموظفين يعملون لصالح أشخاص بعينهم ؟

أم أن هولاء الموظفين ظنو أنفسهم فوق القانون؟

فقد علمت التايم المصرية من مصادرها أن مدير الإشغالات بمجلس مدينة قليوب أصبح يمثل عائقا أمام مصالح المواطنين وأصبح معظم المواطنين بمدينة قليوب لا يعرفون كيفية التعامل مع مدير الإشغالات بمجلس مدينة قليوب

فكلما ذهب إليه شخص لإصدار ترخيص بإنشاء أية مباني رغم صحة كل أوراقة يرفض ويوجه إلي رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا التابعة لمجلس مدينة قليوب علي الرغم من عدم إختصاص الوحدة المحلية بذلك حيث أن إصدار تراخيص البناء المكلف بها مجلس المدينة وليس الوحدة المحلية

هل رئيس الإشغالات بمجلس مدينة قليوب لا يعرف ذلك ؟

وإذا كان لا يعرف فكيف به بتولي ذلك المنصب ؟

الأخطر من ذلك أن مدير الإشغالات بمجلس مدينة قليوب قام بإزالة بعض المباني علي أحد جوانب الطريق الدائري وترك الباعة الجائلين أسفل الكوبري الدائري في منطقة هي ملك لوزارة النقل وترك العديد من الأكشاك في نفس المنطقة التابعة أيضاً لهيئة الطرق وهي ما تمثل عائقا كبيرا أمام حركة السير

ذلك بجانب قيام البعض بإعادة عمل الأكشاك أسفل الطريق الدائري بناحية قليوب مره أخري و التي تم إزالتها من قبل بل وتوصيل المرافق إليها

كيف حدث ذلك؟

وما المقابل لذلك ؟

وهل سيادة مدير الإشغالات بمجلس مدينة قليوب لم يري ذلك ؟

كيف وهو صميم عمله ؟

وإذا كان ذلك حدث أمام أعين الجميع فما المقابل ولماذا ؟

وقد أكدت مصادر التايم المصرية أن جميع الباعة الجائلين يتواجدون يومياً بمجلس مدينة قليوب ومخالفاتهم يومية وتواجدهم وإعاقتهم لحركة المرور قائمة حتي تلك اللحظة

وأكشاك موجودة بالمخالفة للقانون أسفل الكوبري الدائري في أرض ملك هيئة الطرق التابعة لوزارة النقل .

هل هناك سبيل لمواطن يريد إتباع الطرق القانونية لإصدار ترخيص من مجلس مدينة قليوب يعرفه البعض ولا يعرفه البعض الآخر ؟

وما هو ذلك السبيل ؟

أما أن أصحاب الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين هم فقط من يعرفون ذلك الطريق الذي لا يعرفه من يتبع الطرق القانونية ؟

أسئلة تضعها التايم المصرية أمام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتحقيق فيها

بدلاً من أن يضع بعض الموظفين محافظة القليوبية في وضع يحرج كل مسئول بالمحافظة تخفي عليه مثل هذه الأمور .



ولذلك يطالب المواطنون السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بكشف الفساد وابتزاز المواطنين وزيارة مكان الاشغالات أسفل الطريق الدائري بناحية قليوب وإزالة المخالفات ويطالب المواطنون بزيارة موقع المشكلة أسفل الطريق الدائري وتقنين أوضاع المتعاقديين مع هيئة الطرق التابعة لوزارة النقل ومنع البلطجية من السيطرة علي أراضي الدولة وعدم استغلالها من قبل البلطجية بمساعدة الفاسدين في الوحدة المحلية بقليوب.

وعلي جانب آخر أكد رافت الأعور مدير اشغالات قليوب ان مجلس المدينة بدون ختم شعار الجمهورية ومنتظرين سكرتير عام للمدينة لختم وتخليص مصالح المواطنين .