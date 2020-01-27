بسبب بخار الماء.. مصرع عريس وعروسه داخل حمام شقتهما بالإسماعيلية

لقى عريس وعروسة مصرعهما مختنقين داخل حمام شقتهما بسبب استنشاق بخارمياه السخان.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارًا من العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع عروسين داخل حمام الشقة الخاصة بهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين لهما مصرع كل “س. ص. ش” 23 عاماً، وعروسه “ر. ر. ع” 22 عاماً، مختنقين داخل حمام منزلهما نتيجة استنشاقهما بخار مياه السخان.

ودلت تحريات الميد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب عقب فحص الجثتين، أنه لا توجد شبهة جنائية، حيث أكد أهل العروسين أنه تم زفافهما الخميس الماضى ولا يوجد أى خلافات بينهما وبين أحد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهما وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الماضية مصرع 4 أشخاص وطفل فى 5 حوادث منفصلة، حيث لقى خمسة أشخاص مصرعهم بينهم طفل فى 5 حوادث منفصلة بدوائر مراكز التل الكبير وابوصوير وفايد وقسم ثالث الإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ الى مأمور قسم شرطة ثالث الاسماعيلية بمصرع”محمد زين العابدين إبراهيم” 70 عاماً حارس عقار بدائرة قسم ثالث الاسماعيلية مقيم منطقة حي السلام دائرة ثان الإسماعيلية نتيجة سقوطه من “الأسانسير” بالدور الـ 9، أثناء محاولة إصلاحه على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم نقل جثة الحارس الى مستشفى الاسماعيلية العام واخطرت النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة المتوفى.