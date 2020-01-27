إستجابة لما نشر بالتايم المصرية

أمان عصر يتابع إصلاح ماسورة الصرف أمام عمارة بنها

التايم المصرية/ وحيد العطار

في إستجابة سريعة لما نشر بالتايم المصرية مساء أمس بخصوص إستغاثة المواطن أحمد عبد اللطيف محمد جلال بشأن كسر ماسورة الصرف الصحي وتجمع القمامة أمام مدخل العمارة رقم ٦ بعزبة الزراعة ببنها .

قام صباح اليوم المهندس أمان عصر نائب رئيس مجلس مدينة بنها بسرعة إتخاذ اللأزم وإرسال موظفي مجلس المدينة لإصلاح كسر ماسورة الصرف الصحي وإزالة تجمعات القمامة كما تابع المهندس أمان عصر الأعمال وحضر بنفسه لمكان الشكوي

هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير للمهندس أمان عصر نائب رئيس مجلس مدينة بنها علي حسن التعاون وسرعة الإستجابة

