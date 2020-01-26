مواطني مدينة بنها عروس القليوبية يصرخون للمسئولين…

حرام عليكم الثعابين دخلت الشقق ..معانا أطفال

التايم المصرية / وحيد العطار

مدينة بنها هي عاصمة محافظة القليوبية وعنوان المحافظة ومظهرها الجمالي والذي توجد بها كافة المؤسسات والمصالح الحكومية الخاصة بالمواطن القليوبي وبالتالي من الطبيعي أن يكون سكان مدينة بنها عاصمة القليوبية من السكان الذين يحظون بمستوي خدمي علي أعلي مستوي خاصة وأن بها مبني محافظة القليوبية وأكبر مجلس مدينة علي مستوي المحافظة والمفترض به أنه يقدم أفضل الخدمات للمواطنين

ولكن أن نجد سكان مدينة بنها يصرخون من شدة الإهمال وعدم رفع القمامة من أمام العمارات والشقق السكنية حتي أن الثعابين تدخل إلي الشقق السكنية نتيجة تراكم القمامة أمامها وتتعالي مناشدة المواطنين للمسئولين إنقذونا أصبحنا لن نستطيع التحمل ولا حياة لمن تنادي.

فها هو المواطن أحمد عبد اللطيف محمد جلال الكائن مسكنه بمساكن السلام بعزبة الزراعة ببنها عماره رقم ٦ بجوار المطافي يستغيث بمعالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان .

فقد إنفجرت ماسورة الصرف منذ أكثر من ٧ شهور وأصبح المكان مغرق بمياه الصرف وتواجدت به الحشرات الضاره وأصبح مقلبا للقمامة ويقسم المواطن أحمد عبد اللطيف أن الثعابين تدخل الشقة وهو أب لطفلين ولا يعرف ماذا يفعل وقد تقدم بإستغاثات عديدة لجميع المسئولين ورئيس مجلس مدينة بنها ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنقاذهم من هذا الوضع الغير أدمي بالمره ولا حياة لمن تنادي حتي بلغ به الأمر أنه قام بعمل محضر شرطة بمركز شرطة بندر بنها يحمل رقم ٤٢٨٣ لسنة ٢٠١٩ منذ أكثر من شهرين وحضر مهندس من مجلس مدينة بنها وعمل معاينة علي أرض الواقع ولكن دون جدوي أيضاً

فإذا كان هذا حال سكان مدينة بنها فما هو حال القري والعزب ؟

وأين مجلس مدينة بنها من ذلك ؟

هل هذه المنطقة خارج الخدمة؟

أم أنها خارج حسابات المسئولين بمجلس مدينة بنها؟

ومتي سيتحرك مسئولي مجلس المدينة بعد أن تسبب الوضع في دخول الثعابين للمنازل ؟

هل ينتظرون حتي تحدث كارثة وتنهي حياة إنسان بعدها نتحرك بعد فوات الأوان ؟

لعل هذا الخبر وهذه الصور تلقي إهتمام أحد المسؤولين ويتم التحرك حفاظاً علي حياة المواطنين .

