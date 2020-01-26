محافظ البحيرة … إحالة ٦٠ من العاملين بعدد من الجهات بشبراخيت للتحقيق .

محافظ البحيرة …

إحالة ٦٠ من العاملين بعدد من الجهات بشبراخيت للتحقيق .

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى أى تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على إستمرار الحملات الرقابية المفاجئة للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الإنضباط الإداري .

حيث قرر المحافظ إحالة ٦٠ موظف للتحقيق من العاملين بعدد من القطاعات بمركز شبراخيت منهم ٢٥ من العاملين بالإدارة التعليمية و١٦ بالإدارة الصحية و٩ بالوحدة الصحية، بكفر السابى، و6 بالوحدة الصحية بزمزم، و٤ بالوحدة الصحية ومركز شباب أم حكيم .

يأتي ذلك نتيجة حملة الإنضباط الإداري التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت لمتابعة إنتظام سير العمل وتلاحظ خلالها غياب عدد من الموظفين بدون سند قانونى .

حيث أكد المحافظ على إستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإداري وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم .