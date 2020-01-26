علي طاولة محافظ القليوبية

مواطني قرية طنط الجزيرة يصرخون

رئيس الوحدة المحلية يهددنا بعمل محاضر لتراجع عن شكاوي ضد الفساد

التايم المصرية/ وحيد العطار

وظيفة رئيس وحدة محلية هي وظيفة في الأساس الغرض منها الحفاظ علي حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وهذا ما يشدد عليه دائماً اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية ومجالس المدن .

ولكن في مثل هذه يصرخ مواطني قرية طنط الجزيرة التابعة لمجلس مدينة طوخ من رئيس الوحدة المحلية أيمن حسنين .

حيث أرسل أحد مواطني القرية إستغاثة إلي جريدة التايم المصرية لعلها تصل صوتة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يستغيث فيها من تهديد أيمن حسنين رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي وجاء في الإستغاثة….

السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نستغيث بسيادتكم من أيمن حسنين رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي حيث أنه

يتم الأن ترميم وتجديد لمدرسة طنط الجزيرة الإعدادية وبدأ المقاول العمل بدون أية تراخيص الإخلال والتجديد أو أية إجراءات قانونية وقام المقاول بهدم سور المدرسة وبناء السور الكبير ولكن بطريقة غير أمنه علي حياة أبنائنا الطلبة حيث ينخفض فناء المدرسة عن الطريق الخارجي بمسافة خمسة أمطار وقام بتدبيش بطن الطريق وإقامة السور عليه من الأعلي متعديا علي حرم الطريق العام لقرية طنط الجزيرة وهو ما جعل هذا التدشين يعمل ميل منحدر في مسافة خمسة أمتار مما أثار غضب المواطنين الذين توجهوا لرئيس الوحدة المحلية بالقرية أيمن حسنين والذي خرج معهم علي الفور مستجيبا لشكوي المواطنين وخوفهم علي سلامة أبنائهم الطلبة وعدم التعدي علي حرمة الطريق وقام أيمن حسنين رئيس الوحدة المحلية بالقرية بعمل محضر للمقاول لأن المدرسة تابعة للوحدة المحلية وكان يستوجب علي المقاول عمل المعاينة الفنية للمكان من قبل المكتب الفني بالوحدة وأخذ أيمن حسنين قرار بإيقاف المقاول عن العمل وأخذ عليه تعهد بعدم العمل مره أخري حتي يقوم بإستخراح تصريح البناء وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المعاينة الفنية أولا

المفاجأة

وهنا يظهر ما يعلمه الجميع عن حال المحليات بطوخ

فقام المقاول بالإتصال بشخص وأخبره ما حدث ثم يعطي المقاول التليفون لرئيس الوحدة المحلية بالقرية أيمن حسنين ليتلقي الإتصال من ” محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ” وهذا الذي أكده المواطن في إستغاثتة والذي قال أنه قال لرئيس الوحدة أترك المقاول يستكمل أعمال البناء ولا توقفه !!!!!!

ويؤكد المواطن أن رئيس الوحدة المحلية بالقرية أيمن حسنين ترك المقاول يستكمل عمله فوراً دون أي مبررات وغير موقفه في لحظة

وهنا قام الأهالي بعمل محضر في قسم الشرطة لإيقاف المقاول وحضر رجال الشرطة الذين أخذوا تعهد علي المقاول بعدم إستكمال الأعمال حتي يستكمل إجرائتة القانونية وعدم التعدي علي حرمة الطريق العام .

وهنا قام رئيس الوحدة المحلية بالقرية أيمن حسنين بتهديد الأهالي بعمل محاضر ومخالفات لهم حتي يتنازلون عن شكواهم ويتركو المقاول يستكمل الأعمال

وهنا يتسأل المواطنين .

لماذا غير رئيس الوحدة المحلية بالقرية موقفه في لحظة؟

ولصالح من يعمل رئيس الوحدة المحلية بالقرية؟

هل يعمل لصالح أشخاص بعينهم؟

أم أنه موظف حكومي يعمل لصالح المواطنين ؟

وما هو الشيئ الخفي الذي جعله يتراجع عن موقفه مع القانون والمواطنين ليتغير في لحظة ويضرب بالجميع عرض الحائط؟