تراجع أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد (تعرف علي السعر)

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، فيما استقر في 4 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا وحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.