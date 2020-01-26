القبض على “نصاب” استولي علي مليون و 650 ألف جنيه من مواطنين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من القبض على صاحب مكتب للخدمات البترولية وتأجير السيارات بمنطقة المنتزه، لاستيلائه على مليون و650 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة وتأجير السيارات مقابل أرباح شهرية.

وتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من “عبد الرحمن ف. أ” 50 عامًا، مقيم بمحافظة الدقهلية، و3 أشخاص آخرين، ضد “ي. ك. م. ال” 43 عامًا، صاحب مكتب للخدمات البترولية وتأجير السيارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتهمة النصب والاحتيال.

واتهموا المذكور بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة وتأجير السيارات مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 5% إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة لفترة ثم توقف وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بتلقي الأموال من المبلغين وآخرين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و650 جنيه، متخذًا من المكتب خاصته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتبين من التحقيقات قيام المذكور بالإعلان عن نشاطه عبر “الانترنت” ما كان له أثرًا في زيادة الثقة في نفوس المتعاملين معه، واستولى على تلك المبالغ وتهرب من ردها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.