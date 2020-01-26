الأهلى يواجه النجم االتونسى تحت شعار: (الفوز او الضياع)

لا خيار آخر سوى الفوز شعار يرفعه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبوه في مباراة اليوم أمام النجم الساحلي التونسي بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي ستجمعهما على استاد السلام في التاسعة مساء للحصول على بطاقة التأهل لدور الثمانية للبطولة وعدم الانتظار لأي حسابات أخرى.

يدخل النادي الأهلي اللقاء اليوم وعينه على رد الاعتبار بعد هزيمته في تونس بهدف دون رد مع أنه قدم مردودًا جيدًا في هذا اللقاء لكنه فشل في الخروج بنتيجة إيجابية.

في المقابل يطمح الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الحالي ومدرب الأهلي السابق في تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة وتأكيد التأهل من مصر أمام الأهلي وعدم الدخول في حسابات معقدة بعد أن تساوي الهلال السوداني والنجم الساحلي في عدد النقاط برصيد 6 وحل الأهلي ثالثا برصيد 5 نقاط وعليه الفوز الليلة حتى يتصدر المجموعة والوصول إلى النقطة 8 ليواجه الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة.

رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يطمح في التأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال الإفريقي خاصة وأن الفريق يقدم مستوى متميزًا في الدوري الممتاز المصري ويعول على تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي وكمين الهلال السوداني في الجولة الأخيرة حتى لا يفقد اللاعبون الثقة في أنفسهم.

ويعاني المارد الأحمر من غيابات بالجملة أبرزهم رمضان صبحى، وحمدي فتحي للإصابة، وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.

يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 6 نقاط ثم يليه النجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد 6 نقاط ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطتين.