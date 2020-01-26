أفتتاح المدرسة الشتوية الثانية للاطياف بمدينة الاسماعيلية

وائل دياب

أفتتحت أمس السبت الخامس والعشرون من يناير 2020 المدرسة الشتوية الثانية للاطياف بمدينة الاسماعيلية والتى تعتبر النماذج الجزيئية من العلوم المهمة والضرورية لتفسير الكثير من الظواهر المرتبطة بالعلوم الطبيعية كما ترتبط بالكثير من العلوم التطبيقية لذا تعتبر الدراسات المرتبطة بالنمذجة الجزيئية من الدراسات الحديثة. وعلي هذا الاساس نقوم بدورات وورش عمل تعريفية بالنمذجة الجزيئية . ومن هذا المنطلق يتم هذا العام تنظيم المدرسة الشتوية الثانية للاطياف تحت عنوان النمذجة الجزيئية والاطياف وذلك برعاية كريمه من السيد الاستاذ الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث وبرئاسة أ.د. مدحت احمد عبدالخالق ابراهيم استاذ الاطياف وتطبيقاتها بالمركز القومي للبحوث ، وعضو اللجنة الوطنية للفيزياء باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو شبكه العلوم النووية باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و أ.د. حنان الحايس استاذ علوم المواد بكلية البنات جامعه عين شمس وعضو اللجنه الوطنية للمراه في العلوم باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،

وبمشاركه 48 باحث وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية يتم تنظيم المدرسة الشتوية الثانية للاطياف في الفترة من 25 الي 31 يناير 2020 بالاسماعيلية. وقد شهد هذا العام تسجيل 390 باحث وباحثة لحضور المدرسة تم اختيار 48 منهم لحضور المدرسة وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات المماثلة حتي يتسني لاكبر عدد من الباحثين الاستفاده مما يقدم لهم في هذا المجال.

وياتي التنظيم هذا العام بالمشاركه بين وحده الاطياف والنمذجة الجزيئية بالمركز القومي للبحوث ووحده النمذجة الجزيئية بقسم الفيزياء بكلية البنات جامعه عين شمس. وباشراف من اللجنة الوطنية للفيزياء باكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا وبمشاركه المنتدي العلمي الساينس كافيه. تقوم وحدة الاطياف والنمذجة الجزيئية بالمركز القومي للبحوث بتقديم الخدمات والاستشارات في مختلف التطبيقات المتعلقة بالاطياف الجزيئية وتشمل مايتعلق بسلوك الجزيئات وصفاتها التركيبية والطيفية في مجالات شتى مثل علوم البيئة والفيزياء الحيوية بالاضافة الي النانوتكنولوجي.

وتعتمد الوحده علي تقنيات طيفية حديثة بالاضافة الي بعض برامج النمذجة الجزيئية التي تقوم بتفسير مايحدث بين الجزيئات من تفاعل وتداخل. وكثمرة للتعاون العلمي بين مجموعه الاطياف والنمذجة الجزيئية مع مجموعات بحثية من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية بمصر ياتي تنظيم المؤتمرات وورش العمل بالاضافة الي المدارس العلمية بهدف نشر الوعي والثقافة العملية بالاضافة الي التعريف بتطبيقات الاطياف واهمية الطرق الطيفية المختلفة سواء المعملية اوالنظرية.

وهذا العام يتم في مدينه الاسماعيليه تنظيم المدرسة وفيها سيتم التركيز علي النمذجة الجزيئية باستخدام ميكانيكا الكم بهدف فهم التركيب الجزيئي مع التركيز علي كيفية استخدام النمذجة الجزيئية في تفسير النتائج المعملية من ناحية او استخدامها في المحاكاه من ناحية اخرى. وبالتالي يمكن عن طريقها الحصول علي نتائج لا يمكن الحصول عليها معمليا اما لعدم توافر الامكانيات المعملية او لكونها تتم علي جزيئات حيوية لايمكن دراستها الا تحت شروط محددة ليست متاحة في اغلب المعامل البحثية او لكونها ستتنبا بسلوك مستقبلي لم يحدث بعد مما يستدعي ضرورة اللجوء للطرق الحسابية لتوقع ما يمكن حدوثه.

وسيتم خلال المدرسة وعلي مدار اسبوع كامل تقديم اساسيات النمذجة الجزيئية مع تقسيم المشاركين الي مجموعات طبقا للتخصص وسيتم دراسة بعص التفاعلات البيئية والحيوية مثل تاثير المعادن الثقيلة علي الاحماض العضوية في البيئة ومثل دراسة تركيب البروتين والتاثيرات المختلفة علي تركيب البروتين واخيرا سيتم دراسة مواد نانومترية مثل مركبات الكربون النانومترية مع تطبيقها كمحسات غازية وحيوية.