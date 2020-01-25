وفاة أول طبيب في الصين بعد إصابته بالفيروس كورونا

كتبت – مني توفيق

افادت شبكة تلفزيون الصين العالمي الحكومية في تغريدة على تويتر وفاة طبيب (62 عاماً) بمستشفى مدينة ووهان الصينية بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد بينما كان يكافح مع زملائه الأطباء لإنقاذ المرضى المصابين بالفيروس الذي أدى لوفاة 41 شخصاً في الصين حتى الآن.

وتوفي “ليانغ وودونغ” الذي كان يعالج المرضى و هو طبيب مُتقاعِد، لكن تم استدعاؤه للمساعدة في منع تفشي المرض.

وذكرت شبكة ” أيضاً أن طبيباً آخر تُوفي متأثراً بأزمة قلبية أصابته أثناء علاج المرضى.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ظهرت لقطات فيديو مؤلمة تُظهر طبيباً ينهار على الأرض أثناء محاولة علاج المرضى؛ حيث كشفت اللقطات عن ذعر كامل داخل مستشفيات ووهان؛ حيث الممرات مزدحمة بالمرضى الذين يفترشون الأرض.