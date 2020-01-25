رداً علي ما نشر بالتايم المصرية….

تقسيط المبالغ المقررة على مواطني عزبة علاء الدين لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى علي خمس سنوات

التايم المصرية / وحيد العطار

في إستجابة لما نشرتة جريدة التايم المصرية بشأن مشكلة قرية عزبة علاء الدين التابعة للوحدة المحلية بقرية الدير التابعة لمر كز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية وذلك بشأن طلب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مبلغ ٦٠٠٠ جنية علي كل منزل يريد توصيل خدمة الصرف الصحي للمنزل ويعد إستجابة معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عاصم الجزار وتشكيل لجنة لبحث المشكلة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

كان رد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان بقرار المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتقسيط تلك المبالغ علي المواطنين علي خمس سنوات حيث يتم دفع مبلغ ٧٠ جنية شهرياً مضافة علي قيمة المبلغ المحصل من كل منزل شهرياً بالقرية وذلك تخفيفا علي المواطنين وإستحابة من الوزارة لشكواهم التي تم نشرها بجريدة التايم المصرية

الأمر الذي حاز على رضا مواطني قرية علاء الدين الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

والدكتور سيد جلال نائب وزير الإسكان

والمهندس جلال أحمد جلال المستشار الفني لمكتب وزير الإسكان

هذا وقد تقدم مواطني قرية علاء الدين التابعة للوحدة المحلية بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية بخالص الشكر والتقدير لجريدة التايم المصرية لوقوفها ومساندة أهالي قرية علاء الدين في حل مشكلتهم