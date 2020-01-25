إغلاق نفق طوخ أمام الماره بسبب سيخ حديد ومجلس مدينة طوخ خارج الخدمة



كتب – وحيد العطار

في وقعة غريبة وغير مبرره من المسئولين عن تيسير حياة المواطنين بدلاً من عرقلتها

تم اليوم إغلاق نفق طوخ والذي يخدم أكثر من ٦٠ قرية وعزبة من قري وعزب مركز طوخ بمحافظة القليوبية والسبب في هذا الإغلاق سبب ذاد من غضب المواطنين جعلهم يشعرون أنهم خارج حسابات المسئولين حيث أن السبب في إغلاق هذا النفق أن سيارة نقل تسببت أثناء مرورها من النفق تسببت في وقوع سيخ حديد من النفق فبدلا من حل المشكلة التي لا تستغرق ثواني وهي قطع ذلك السيخ لتيسير حركة السير للمواطنين قام السادة المسئولين بإغلاق النفق نهائياً أم المواطنين بدون أية مبررات علي الرغم من أن هذا النفق يخدم أكثر من ٦٠ قرية وعزبة من قري وعزب مركز طوخ وهو بديل لمزلقان طوخ وتم عمل هذا النفق الذي بالتأكيد كلف الدولة ملايين الجنيهات للتيسير علي المواطنين وخدمتهم .

لكن المسئولين بمدينة طوخ جعلو المواطنين يشعرون كأنهم خارج حسابات المسئولين

ويتسألون هل لم يستطع أحد من موظفي مجلس مدينة طوخ أن يقطع هذا السيخ الذي عطل حركة السير؟

أم أن المسئولين بمجلس مدينة طوخ رأو سيادتهم أن إغلاق النفق في وجه مواطني ٦٠ قرية وعزبة أسهل من هذا الحل لأنه مستحيل ؟

مما جعل المواطنين يصرخون أين المسئولين بمجلس مدينة طوخ ؟

هل لم يري أحداً منهم ذلك ؟

أم أن قطع السيخ لتيسير حركة السير مسألة صعبة ومؤقتة تستوجب تدخل المحافظ ؟

لله الأمر من قبل ومن بعد