محافظ القليوبيه يقوم بجولة لمتابعة مشروعات مدينه شبين القناطر للوقوف على نسبة التنفيذ وتذليل المعوقات

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بجوله لمدينه شبين القناطر لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وذلك في اطار خطته لمتابعه المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات التى تعترض تسليم تلك المشروعات والالتقاء بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم بحضور الجهاز التنفيذي لتسهيل حلها بشكل فوري ورافق المحافظ في جولته اليوم كل من الاستاذ سمير صبحي والاستاذ عبد العزيز الصفتي اعضاء مجلس النواب والاستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربيه والتعليم والدكتور/حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والمهندسة هالة شندي مدير عام الابنية التعليمية والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي والاستاذ غريب عارف رئيس مدينة شبين القناطر.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الشاملة بشبين القناطر وذلك لمتابعة اعمال التطوير والخدمات الصحية ومدي انتظام العمل بالمستشفي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والاقسام الداخلية بالمستشفي كما تفقد سيادته قسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة وقسم الاشعه المزود بأحدث جهاز للاشعه المقطعية علي مستوي مستشفيات المحافظة كما تفقد المحافظ ايضا بنك الدم الذي تم تطويره بالجهود الذاتيه وخلال الجوله تحدث المحافظ الي المرضي واستمع لمشاكلهم كما اطمئن علي وجود الادوية والمستلزمات الطبية ووجهبحسن معامله المرضي والعمل علي راحتهم.

وفي اطار خطه المحافظه للتخفيف من الكثافه الطلابيه في الفصول والعمل على انشاء مدارس جديده تستوعب عدد اكبر من الطلاب وذلك بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه ، تابع المحافظ الجولة بتفقد مدرسة ابو بكر الصديق بشبين القناطر (جديد 10 فصول بتكلفة 3 مليون جنيه) ووجه المحافظ الالتزام بالمواعيد المحدده لتسليم المدارس وادخالها حيز الخدمه خلال العام الدراسي المقبل.

كما تفقد المحافظ مشروع الاعمال الكهروميكانيكية لتوسعات محطة معالجة شبين القناطر بطاقة 65 الف م3/يوم بتكلفة 470 مليون جنيه ويخدم مركز شبين القناطر – الإسكان الاجتماعي سجن أبو زعبل – وعرب العليقات – عزبة سسل – طحانوب – وقري أخرى متوقعة بمركز شبين القناطر وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 95 % وخلال الجولة كلف المحافظ الجهاز التنفيذي بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المحطة نظرا لاهمية المحطة فى حل مشكله الصرف الصحي في اكثر من 10 قري والعزب التابعة لها

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع الصرف الصحى لعرب جهينة والصوالحة (ماخذ ترعة الإسماعيلية بتكلفة 65 مليون جنيه وموعد تسليمه فى يونيو 2020، مشيرا انه سيقوم بالمتابعة الدورية لتذليل اي عقبات تعترض المشروع.