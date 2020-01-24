Uncategorized

اليوم.. الحكومة السودانية و”جناح عقار” يوقعان اتفاقًا نهائيًا

يوقع وفد حكومة السودان وقيادات “الحركة الشعبية – جناح مالك عقار”، بالقصر الرئاسي بجوبا، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اتفاقا نهائيا للسلام، يتضمن جميع بنود الاتفاق الإطاري، بما في ذلك بنود نظام الحكم والترتيبات الأمنية.
وقال مطوك -في تصريح صحفي، عقب الجلسة التي عقدها وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة، مع وفد “الحركة الشعبية- جناح عقار” بقيادة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان، في جوبا مساء اليوم- إن الأطراف اتفقت خلال الجلسة على تشكيل لجنة سياسية مشتركة، لتواصل النقاش حول تفاصيل الحكم، وآليات تنفيذ الاتفاق، مهنئا الشعب السوداني بهذا الاتفاق الذي وصفه بأنه “إنجاز كبير”.
وبشأن موقف “الحركة الشعبية- جناح عبد العزيز الحلو”، أوضح مطوك أن الوساطة تقوم باتصالات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين وفد الحكومة والحركة لمواصلة التفاوض.
وكالات
Post Views: 13
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 10 ساعات
639

بدلا من حمايتهم من برد الشتاء الإهمال يلقي بالفقراء خارج مساكنهم .. عجوز سندبيس لمحافظ القليوبية” متي سأدخل بيتي يا سيادة المحافظ كاد برد الشتاء يقتلني

منذ يوم واحد
578

محمد رضا سمير مديرًا للشؤون التنفيذية بتعليمية ببنها

منذ يوم واحد
625

محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان فى زيارة تفقدية لمدينة كفرشكر لتفقد المشاريع التنموية والخدمية التى تقام فيها .

منذ يومين
559

محافظ القليوبية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة والذكرى التاسعة لثورة 25 يناير

Don`t copy text!