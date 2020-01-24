اليوم.. الحكومة السودانية و”جناح عقار” يوقعان اتفاقًا نهائيًا

يوقع وفد حكومة السودان وقيادات “الحركة الشعبية – جناح مالك عقار”، بالقصر الرئاسي بجوبا، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اتفاقا نهائيا للسلام، يتضمن جميع بنود الاتفاق الإطاري، بما في ذلك بنود نظام الحكم والترتيبات الأمنية.

وقال مطوك -في تصريح صحفي، عقب الجلسة التي عقدها وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة، مع وفد “الحركة الشعبية- جناح عقار” بقيادة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان، في جوبا مساء اليوم- إن الأطراف اتفقت خلال الجلسة على تشكيل لجنة سياسية مشتركة، لتواصل النقاش حول تفاصيل الحكم، وآليات تنفيذ الاتفاق، مهنئا الشعب السوداني بهذا الاتفاق الذي وصفه بأنه “إنجاز كبير”.

وبشأن موقف “الحركة الشعبية- جناح عبد العزيز الحلو”، أوضح مطوك أن الوساطة تقوم باتصالات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين وفد الحكومة والحركة لمواصلة التفاوض.