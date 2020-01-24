الكاتبة ريمان جمال الدين تكتب .. المراهقه وأبنائنا

المراهقه وأبنائنا

الكاتبة /ريمان جمال الدين

تعتبر مراحل النمو من طبيعه. الوجود فمرحله المراهقه من أهم واصعب المراحل التى يمر بها ابنائنا بسبب تغيراتها السريعه المتلاحقة وكذلك قوه تأثيرها على ابنائنا.

تعتبر مرحله المراهقه من أهم الفترات العمريه لأبنائنا وتبدأ تقريبا عند عمر 10سنوات للبنات و12للبنين وهذه بدايه التغيرات إنما أشدها تأثيرا عند12للبنات و14للبنين وتختلف من بلد لأخرى وحسب طبيعه المكان أما فى الأغلب فهى فى هذه الفتره

تعتبر من أهم التغيرات وأسرتها هى التغيرات فى شكل الجسم سواء للبنات أو البنين وبدايه ظهور هذه التغيرات تؤثر على الحاله النفسيه والمزاجية لأبنائنا بسبب تغير فى شكل الجسم أو الصوت مما يجعلهم يبدأوا فى الخجل من هذه التغيرات ويبداوا فى الانطواء فتجدهم شديدة الاستثاره والعصبيه ومتقلبى المزاج دائما فى حاله خلاف مع الوالدين وعدم رغبتهم فى املاء القواعد والأوامر عليهم لشعورهم بأنهم قد كبروا وأصبح لهم رأى فتبدأ ظهور الخلافات بينهم وعدم تقبلهم لأى نصيحه والميل أكثر للاقران وهذه المرحله من المراحل المرهقه للوالدين الذين لا يستطيعوا تقبل أو تفهم هذه التغيرات وطبيعه مايمر به أبنائهم

وكذلك يبدأ الأبناء باتخاذ القدوة من فنان أو عالم أو لاعب أو شخصيه مشهوره راغبين بتقليدهم وكذلك نجدهم يميلون إلى الجنس الآخر نظرا لتطور عواطفهم ومشاعرهم

يبدأ المراهقون بتحديد رغباتهم بالنسبه للمستقبل فمنهم من يرغب فى لن يصبح طبيب أو مهندس او معلم أو غيرها من المهن.

لذلك يجب على الوالدين ضروره تفهم طبيعه المرحله ومحاوله التقرب لأبنائهم وكسب ثقتهم وتكوين صداقه بينهم حتى يستطيع الأبناء اللجوء لوالديهم فى اى مشكله ومحاوله مشاركتهم لاهتماماتهم لكى يستطيعوا المرور بهذه المرحله بأمان .

فرساله لإخواننا وأخواتنا من الآباء والأمهات حاولوا التقرب لابنائكم وكسب ثقتهم ومساعدتهم للمرور بهذه المرحله الفارقه مع تمنياتنا لأبنائنا بحياه سعيده لأنهم هم رجال وسيدات الغد وهم القوة المؤثره فى هذا الوطن.

ريمان جمال الدين