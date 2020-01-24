الحكومة توضح حقيقة حرمان 1500 قرية من الرعاية الصحية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، اليوم الجمعة، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي قرية من القرى المصرية من الرعاية الصحية، مُشددةً على توافر جميع الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بشكل مستمر بكافة الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والقوافل الطبية بهدف توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية، لا سيما المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة بمختلف محافظات الجمهورية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الصحية وهي كالآتي (المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية “حملة 100 مليون صحة”- المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع- المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة – المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم”- الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية- المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار- المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة).