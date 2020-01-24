الارصاد الجوية تحذر طقس .. الغد وهذه المنطقة تحت الصفر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا السبت، مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، طقسًا مائلًا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، وتكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن جنوب سيناء والغردقة ستشهدا طقسًا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية.

وأكد خبراء الأرصاد ، شمال الصعيد سيشهد طقسًا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا في كالتالي..

العظمى الصغرى

القاهرة 17 07

الإسكندرية 18 11

مطروح 16 12

سوهاج 18 06

قنا 18 08

أسوان 19 08

سانت كاترين 11 00