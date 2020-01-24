الأول من فبراير2020 تجتمع كوكبة من أكابر علماءالعربية بقاعة المناقشات بالدور الثامن بكلية الآداب جامعة دمنهور

الأول من فبراير2020 تجتمع كوكبة من أكابر علماءالعربية بقاعة المناقشات بالدور الثامن بكلية الآداب جامعة دمنهور

قسم( اللغةالعربية)يحلقون حول العلم والبحث العلمي في مناقشتين فريدتين من نوعيهما

– الرسالة الأولي –

عن (المقال النزالي عند زكي مبارك) ويناقش هذه الرسالة

*الأستاذ الدكتور/أيمن محمد ميدان أستاذ الدراسات الأدبية ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة السابق ورئيس لجنة المناقشة

*الأستاذة الدكتورة /إيمان فؤاد بركات أستاذ الأدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور (مناقشا )

*الأستاذ الدكتور /محمد محمود أبوعلي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور( مشرفا)

*الأستاذة الدكتورة /أسماء محمود شمس الدين أستاذ الأدب العربي المساعد بكلية الآداب جامعة دمنهور (مشرفا)

– المناقشة الثانية-

يجتمع فيها علمان فريدان لهما بعدهما الأدبي والنقدي والجمالي

ولكل منهما مدرسته الفريدة وهما

*الأستاذ الدكتور /عيد علي مهدي بلبع شيخ النقاد والبلاغيين أول من كتب عن التداولية بالعربية كتابا علميا مكتمل الأركان

يقوم برئاسة اللجنة ومناقشة الباحثة

والناقد الكبير

*الأستاذ الدكتور /أيمن محمد ميدان أستاذ الدراسات الأدبية ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة السابق

ويشرف علي الرسالة المؤرخ المستنير

*الأستاذ الدكتور /إبراهيم محمد علي مرجونة

أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة دمنهور

ويشاركه في الإشراف

*الأستاذ الدكتور /محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبلاغة

بكلية الآداب بجامعة دمنهور

لمناقشة الباحثة المتميزة /عبير حسني الطحان عن موضوع جمع بين الأدب والتاريخ وهو ( الحدث التاريخي بين الرواية والتاريخ )

أرمانوسا أنموذجا

وحاولت الباحثةفيه تقصي لشخصية أرمانوسا بنت المقوقص عظيم مصر في البعد الروائي والبعد المسرحي واتخذت من رواية أرمانوسا لجورجي زيدان ومسرحية أرمانوسا للشاعر /أحمد شلبي

مدخلا للدراسة لتبين علاقة الحدث التاريخي بالمعالجة المسرحية والروائية

وهذا اليوم يتجلي عيدا من أعياد كلية الآداب جامعة دمنهور

تجتمع فيه كوكبة من كبار العلماء حول رسالتين فريدتين من نوعيهما ما يدل علي تقدير جامعة دمنهور للعلم والعلماء والبحث العلمي