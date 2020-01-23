وائل عبد النبى يكتب الخامس والعشرون من يناير عيد وثورة ( كل عام ومصر وأهلها بالف خير )

وائل عبد النبى

لن أختلف مع الكثير بخصوص الاحتفالات الخاصة بيوم الخامس والعشرون من يناير

فأنا أعلم بتضحيات رجال الشرطة المصرية فى الحفاظ على الامن الداخلى للوطن الغالى

وتحملهم اعباء كثيرة وخصوصا فى فترات الاحتلال والحروب وكذلك فى الفترة الاخيرة

وما نعيش فيه من تحديات ومواجهة الارهاب الغاشم وتضحياتهم بأرواحهم .

وأيضاً أعلم أيضا ثورة الشباب الراقى والشعب الذى طالب بالتغيير من أوضاع كادت أن

تنهى حياة الكثير منه وهو لا يعلم ما سيكون من توابع لثورته الطيبة والتى سرقت فى اتجاه

أخر ولهذا أنا أعتبرها عيد للشرطة المصرية وعيد لثورة كريمة أوصلتنا لما نحن فيه الان

فتذكروا معى القول الرائع ( لعله خير ) .

بخصوص التهكم على الثورة وشبابها فأنا أرى انه خطأ كبير وعودو معى لحديث سيادة

الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أشار أنها ثورة شعب رائعة تلاها ثورة أخرى أروع فى

الثلاثين من يونيو و لنراجع أنفسنا أنه لولا هذه الثورة لما وجدنا على رأس قيادة هذا الوطن

القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكدو أنها كلها تدابير الله لمصرنا الحبيب .

فتعالو نرفع القبعة لكل من كان سبب فى الحفاظ على هذا الوطن الغالى مصر وتقدمه

تحيا مصر بأهلها ( قيادتها – جيشها – شرطتها – عمالها – فلاحينها – شبابها – سيداتها ….. )