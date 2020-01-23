جامعة بنها تطلق إسم الدكتور حسام الدين العطار علي القاعة الرئيسية بفرع العبور

التايم المصرية/ وحيد العطار

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن إطلاق إسم الدكتور حسام الدين العطار علي القاعة الرئيسية بفرع الجامعة بالعبور وقد أشار رئيس جامعة بنها أن هذا القرار جاء بعد موافقة مجلس إدارة الجامعة بالإجماع

مؤكداً أن إطلاق إسم الدكتور حسام الدين العطار علي القاعة الرئيسية بفرع الجامعة بالعبور يأتي تكريماً وتقديراً لجهوده المتميزة وما قام به من إسهامات لصالح جامعة بنها كما أنه أول من وضع حجر الأساس في إنشاء فرع العبور خلال فترة توليه رئاسة الجامعة

وقد أشار الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن القاعة الجديدة جاري إنشائها وتستوعب ٤٠٠ طالب وطالبة ومن المقرر إفتتاحها في شهر يونيو القادم لخدمة العملية التعليمية

جدير بالذكر أن الدكتور حسام الدين العطار تولي رئاسة جامعة بنها في الفترة من أغسطس ٢٠٠٥ وحتي يوليو ٢٠٠٩ بعد إنفصالها عن جامعة الزقازيق