بدلا من حمايتهم من برد الشتاء الإهمال يلقي بالفقراء خارج مساكنهم .. عجوز سندبيس لمحافظ القليوبية” متي سأدخل بيتي يا سيادة المحافظ كاد برد الشتاء يقتلني

التايم المصرية/ وحيد العطار

صور تغني عن ألاف الكلمات بل تغني عن ألاف الصحف والمجلات التي يمكن أن تتحدث عن المعاناة التي يعيشها سكان قرية سندبيس وهي أكبر القري التابعة لمركز مدينة شبين القناطر الخيريه مساحة وسكان وقد نشرنا أول أمس إستغاثة مواطني قرية سندبيس لمعالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان والذين يستغيثون فيها بسيادتة من غرق القرية بالكامل في مياه الصرف الصحي ليجيئ الرد بسرعة من مكتب معالي المحافظ ” الأستاذة داليا الصيرفي مدير مكتب المحافظ والتي جاء فيها ” سيتم عمل اللازم بسرعة ” الأمر الذي سارعنا فيه بتقديم الشكر والتقدير للأستاذة داليا علي سرعة الإستجابة وأسعد مواطني قرية سندبيس ولكني صطدمت فعلا بالواقع حيث أبلغني أحد مواطني القرية أنه حضر إثنين من الموظفين وسأل أهل القرية ما المشكلة وكأنهم لا يرون شيئ من الكارثة التي يعيشها سكان القرية وقامو بسد غرفة الصرف أمام منزل أحد المواطنين وإنصرفو وكأنها تسديد أوامر والأدهي من ذلك أنهم طلبوا فلوس من المواطنين ” طبعاً عشان المسئولين تقول لمعالي المحافظ كله تمام يا أفندم” ولكننا نضع هذه الصور من واقع الحياة اليوم من أمام منازل قرية سندبيس

ويظهر في هذه الصورة لسيدة عجوز بيتها من الطوب اللبن ” مباني قديمة ” توفي زوجها وليس لديها أبناء أي لا تجد من يعولها دخلتها مياه الصرف الصحي ولم تجد ملجأ لها فجلست أمام المنزل تشكي حالها إلي الله وظلم المسئولين اللذين أحبروها بإهمالهم علي الجلوس أمام المنزل في برد الشتاء القارص

المسئولين يخفون الحقيقة عن المحافظ

تشاء الأقدار أن يتواجد اللواء عبد الحميد الهجان بنفسه لقرية سندبيس لحضور واجب عزاء بالقرية وعندما علم مواطني القرية بذلك إنتابهم الأمل أن المحافظ سيري المعاناه بنفسه ولكن طبعاً المسئولين قامو بردم كل برك المياه في الطريق الذي سيمر منه المحافظ وأكد المواطنين أنه تم إغلاق طريق المحافظ وإغلاق جميع المجالات التجارية ولم يستطع أحد حتي رؤية المحافظ حتي يشكو حالهم والمعاناة التي يشعونها

لا يمكن أن يعبر أحداً عما بالصور لأن الصور والتي حال مواطني قرية سندبيس الأن

إستغاثة مسنة لم تجد من يأويها

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان

هذا هو حالي وليس لي من يعولني وبيت أغرقته مياه الصرف الصحي وليس لي طلب خاص وإنما أرجو حمايتنا من مياه الصرف الصحي التي أغرقت منازلنا وطردتنا خارج المنازل

هل هذا هو تكريم المسئولين لنا بعد هذا السن إهمالنا بهذه الطريقة ؟

إلي متي سأظل خارج منزلي في هذا البرد ؟

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان

نضع أمام معاليكم الوضع الراهن بقرية سندبيس أكبر القري مساحة وسكان التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيريه بدون أية تجميل للحقائق بل الحقيقة كاملة

حتي المدارس بالقرية أصبح الطريق أمام المدارس لا يمكن المرور منه

كلنا وجموع مواطني قرية سندبيس والبالغ عددهم ١٨٠٠٠ مواطن أمل في إتخاذ إجراءات فورية تنقذ المواطنين من كوارث مؤكده تؤثر علي حياتهم وحياة أبنائهم

نحن جميعاً في إنتظار رد معاليكم والإجراءات التي تحمي المواطنين من إهمال قد أن يجعل قرية بالكامل تغرف في مياه الصرف الصحي

والمواطنين حائرون بين المسؤولين منهم من يقول أن تلك المياه ليست مياه صرف صحي وليس من إختصاصهم ولكنها مياه شرب والبعض الأخر يقول أنها مياه الصرف الصحي وليست من إختصاصهم .

فما هو الحل إذن

هل نترك المواطنين خارج منازلهم ومياه الصرف الصحي تغرقها ؟

أم نكتفي كما أخبرت الأستاذة داليا سيتم عمل اللازم ويبقي الوضع كما هو

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان هذا هو الوضع في قرية سندبيس ونحن كلنا ثقة في شخص معاليكم أن حضرتك لن يرضيك هذا الوضع