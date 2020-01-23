استئاف القاهرة ترفض التماس احمد عبد الله عزيز بالغاء حكم رئاسة طارق درويش لحزب الاحرار الاشتراكيين وتغرمه 400 جنيه

كتبت بسنت طارق

رفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 10 مدني الالتماس رقم 4634 لسنة 136 ق المقدم من المدعو احمد عبد الله عزيز وكيل حزب الاحرار السابق بالفيوم والذي طالب فيه بالغاء الحكم الصادر من نفس الدائرة والمقضي فيه بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام الذي اتي بالمستأنف (طارق درويش) رئيسا للحزب في الدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق والصادر بجلسة 20-2-2019 .

كان عزيز قد اقام دعواه علي سند وجود اصطناع و غش في الاوراق المقدمة للمحكمة وعدم احقية الملتمس ضده طارق درويش في رئاسة الحزب.

وتبين ان عزيز قد وقع لحلمي سالم علي اوراق ما سمي المجلس الدائم في 22-8-2010 وتدخل هجوميا في الدعوي مخالفا لحقيقة تعامله مع سالم الخصم الهجومي الاصيل في الدعوي 1979 لسنة 2011 اول درجة .. ولذا تكون صفته بالدعوي معدومه لوجود رئيسه فيها كمتدخل اصلي .وتبين صحة الموقف القانوني للملتمس ضده وصحة ثبوت صفته كرئيس لحزب الاحرار الاشتراكيين

ومن جانبه اكد طارق درويش رئيس الحزب الملتمس ضده انه سيقيم دعوي اساءة استعمال التقاضي ضد عزيز واقامة اخري بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء اتهامه باتهامات وهمية واطالة مدة النزاع لمصلحة من يعطيه المدد المالي ويحركه وهو ياسر رمضان والذي خسر ايضا الطعن رقم 72088 لسنة 69ق امام المحكمة الادارية العليا يوم السبت الماضي لانتفاء صفته ومصلحته .